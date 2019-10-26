Сарри: Игуаину наложили швы, он находится в сознании и четко отвечает

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о состоянии форварда Гонсало Игуаина.В матче 9-го тура Серии А с "Лечче" (1:1) аргентинец получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлом. Гонсало получил жесткое рассечение. Игуаин дал замотать себе голову и продолжил игру, так как Сарри к тому моменту уже провел все замены. После финального свистка он упал на газон. На поле выскочили медики, которые унесли форвардана носилках. Со стадиона игрока сразу же отправили в госпиталь."Гонсало были наложены швы. Врачи решат, останется ли он на ночь в больнице. Он находится в сознании и четко отвечает на вопросы. Думаю, он вернется в Турин вместе с остальной командой", — цитирует Сарри Sky Sport Italia.