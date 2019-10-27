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Гасперини: "Аталанта" не сможет выиграть чемпионат, разве что "Ювентус" сам его проиграет

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини после победы над "Удинезе" (7:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии оценил шансы команды на победу в серии А в нынешнем сезоне.

"Может ли "Аталанта" в этом сезоне выиграть чемпионат? Однозначно, нет. Разве что "Ювентус" сам его проиграет. Однако есть еще "Интер" и "Наполи"...

Победа со счетом 7:1 — это хорошо. За нее надо поблагодарить всех ребят, которые смогли собраться после поражения в Лиге чемпионов. Мы еще только набираемся опыта, но, конечно же, сделаем все возможное, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше", - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

"СЭ"


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Теги: Гасперини Ювентус Аталанта Удинезе Серия А
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