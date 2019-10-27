Рибери дважды толкнул судью после игры с "Лацио"

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери отметился некрасивым поступком после матча Серии А против "Лацио". Встреча 9-го тура прошла во Флоренции и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.По окончании матча игроки "фиалок" выражали недовольство работой судейской бригады. Наиболее активно возмущался Рибери, позволивший себе дважды толкнуть помощника главного арбитра. Конфликт погасили представители "фиалок", оттащившие полузащитника от рефери. Теперь 36-летнего француза наверняка ждет дисквалификация.В таблице Серии A "Лацио" (15 очков) занимает 6-е место, а "Фиорентина" (12) располагается на 9-й строчке.