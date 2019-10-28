Смоллинг вложил шестизначную сумму в фирму по производству кожи из ананасов

Футболист "Ромы" Крис Смоллинг, арендованный у "Манчестер Юнайтед", вложил шестизначную сумму (больше 100 тысяч фунтов) в необычный бизнес.Как сообщает Forbes, Смоллинг инвестировал серьезные средства в бизнес, который производит веганскую кожу из ананаса и его отходов."Я стал веганом во многом из-за здоровья, но и жестокость по отношению к животным меня сильно волнует. Нынешний способ производства кожи — варварство. Там слишком много жестокости. Я давно хотел вложиться в нечто подобное. Помочь материально бизнесу, который соответствует моим взглядам и ценностям.Спортсмен ранее признался, что три года назад благодаря уговорам жены перешел на растительную диету.29-летний Смоллинг перешел в "Рому" в конце августа.