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Смоллинг вложил шестизначную сумму в фирму по производству кожи из ананасов

Футболист "Ромы" Крис Смоллинг, арендованный у "Манчестер Юнайтед", вложил шестизначную сумму (больше 100 тысяч фунтов) в необычный бизнес.

Как сообщает Forbes, Смоллинг инвестировал серьезные средства в бизнес, который производит веганскую кожу из ананаса и его отходов.

"Я стал веганом во многом из-за здоровья, но и жестокость по отношению к животным меня сильно волнует. Нынешний способ производства кожи — варварство. Там слишком много жестокости. Я давно хотел вложиться в нечто подобное. Помочь материально бизнесу, который соответствует моим взглядам и ценностям.

Спортсмен ранее признался, что три года назад благодаря уговорам жены перешел на растительную диету.

29-летний Смоллинг перешел в "Рому" в конце августа.

Sport24


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Теги: Смоллинг Рома Серия А
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