Сарри: "Ювентусу" не хватает Игуаина

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри подвел итоги матча 10-го тура Серии А с "Дженоа" (2:1). Сари отметил, что команде не хватает нападающего Гонсало Игуаина, получившего повреждение в матче с "Лечче" (1:1)."Первый тайм мы провели в медленном темпе, и ощущалась неуверенность, что позволяло "Дженоа" слишком просто закрывать свободные зоны."Дженоа" очень хорошо играет в пас, это качественная команда. После перерыва мы взвинтили темп, но стали допускать слишком много ошибок. Победа пришла в самом конце, и я считаю, что она стала следствием всей проделанной нами работы и шансов, что мы создали ранее.На данный момент мы недостаточно хорошо реализуем наши моменты и пропускаем голы, которые можно было избежать.Игуаин — единственный нападающий, которые обладает всеми качествами центрфорварда, в отличие от остальных. Несмотря на то, что мы доминируем в контроле мяча, мы всегда рискуем тем, что в чужой штрафной у нас нет Игуаина", — цитирует Сарри Football Italia.