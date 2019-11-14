Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи заявил, что он и его одноклубники обсудят с Криштиану Роналду его текущую ситуацию.
Португалец был заменен в последних двух матчах "Ювентуса", и главный тренер клуба Маурицио Сарри объяснил это проблемами форварда с коленом. Тем не менее, сам Роналду заявил, что полностью здоров. Роналду забил два гола в отборочном матче Евро-2020 с командой Литвы.
"Я хочу смотреть в будущее, а не в прошлое. У нас будет время поговорить об этом, но сейчас я бы хотел сосредоточиться на сборной.
Он сыграет за Португалию, а это значит, что он в хорошем физическом и психологическом состоянии. Когда он вернется в Турин, будет возможность встретиться и поговорить. У нас впереди еще много матчей, в которых пригодится Роналду", — сказал Бонуччи.
Sport24.ru
Бонуччи: игроки "Ювентуса" поговорят с Роналду о том, что происходит
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