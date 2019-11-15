Манчини: Ибрагимович может добиться успеха в Серии А, несмотря на свой возраст

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал слухи о том, что покинувший "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А."Златан — один из величайших форвардов в мире, он забил огромное количество голов. Физически он в прекрасной форме, несмотря на возраст, и может добиться успеха в Серии А.Я не считаю, что темп Серии А изменился за последние 50 лет, наш чемпионат никогда не будет похожим на АПЛ, где арбитры свистят реже, а игры очень быстрые", - цитирует Манчини football-italia.38-летний Ибрагимович станет свободным агентом в следующем месяце, когда у него истечет срок контракта с американским клубом. По информации итальянских СМИ, шведским нападающим интересуются "Милан", "Наполи", "Болонья", "Фиорентина" и "Манчестер Юнайтед".