Бонуччи - о продлении контракта с "Ювентусом": это исторический день

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал продление контракта с туринским клубом до 2024 года."Это исторический, незабываемый день. Для меня это мечта, которая стала явью. Еще одна подпись под важным контрактом, которой я обязан президенту, Фабио Паратичи, Павлу Недведу, своим одноклубникам, болельщикам и близким."Ювентус" — это мой дом. Подписание этого контракта в очередной раз доказывает, насколько мне дорога эта футболка и насколько клуб ценит меня.Я надеюсь играть еще чаще, забивать еще больше голов и выигрывать еще больше трофеев", — цитирует Бонуччи Juventus TV.