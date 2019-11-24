Пресс-служба "Интера" рассказала о состоянии полузащитника Николо Бареллы, получившего травму в матче 13-го тура Серии А против "Торино" (3:0).
У футболиста диагностировано растяжение в колене. Насколько серьезно повреждение, покажут дальнейшие тесты, однако хавбеку точно понадобится хирургическое вмешательство, чтобы извлечь отделившиеся хрящевые фрагменты коленной чашечки.
В нынешнем сезоне Барелла провел 17 матчей за "Интер" во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Sport24
Футболист "Интера" Барелла перенесет операцию на колене
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