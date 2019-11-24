Футболист "Интера" Барелла перенесет операцию на колене

Пресс-служба "Интера" рассказала о состоянии полузащитника Николо Бареллы, получившего травму в матче 13-го тура Серии А против "Торино" (3:0).У футболиста диагностировано растяжение в колене. Насколько серьезно повреждение, покажут дальнейшие тесты, однако хавбеку точно понадобится хирургическое вмешательство, чтобы извлечь отделившиеся хрящевые фрагменты коленной чашечки.В нынешнем сезоне Барелла провел 17 матчей за "Интер" во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.