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Больной лейкемией Михайлович признался, что устал плакать

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович дал свою первую пресс-конференцию после того, как в июле он сообщил о борьбе с онкологическим заболеванием — у серба диагностировали лейкемию.

Тренер прошел уже три курса химиотерапии. Также ему была проведена трансплантация костного мозга. При этом Михайлович как мог принимал участие в подготовке команды, порой проводя занятия по видеосвязи.

"Последние месяцы стали для меня серьезным испытанием. Я не общался с прессой после 13 июля, когда сообщил о болезни.

Хотел бы сказать пару слов о своем здоровье. Я хотел бы поблагодарить всех врачей, которые поддержали меня. Только те, кто страдают от этой болезни, понимают, как трудно бороться.

Без их помощи я бы никогда не пошел по этому пути, который, я думаю, протекает очень хорошо. Благодарен всем: от врачей до медсестер. Буду благодарен им до конца жизни.
Я сожалею, что не упомянул их всех. Я устал плакать", — цитирует серба La Gazzetta dello Sport.

26 ноября 50-летний специалист был признан лучшим тренером Сербии.

Sport24.ru


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Теги: Михайлович Болонья Серия А
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