Сарри: "Ювентусу" не хватало мозгов в матче с "Сассуоло"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри оценил результат матча 14-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (2:2)."После матча я разговаривал с командой 30 секунд. Это не была плохая игра, но мы оставляли слишком много пустого пространства, легко теряли мяч и не использовали свои мозги. Во втором тайме стало получше, но в первом как будто не хватало концентрации.Мы совершали глупые ошибки, медленно шли назад. Конструктивная игра была медленной, перестроения в полузащите не получались. Наверное, это из-за того, что мы провели два напряженных матча, и было нелегко перезарядить батареи. Команде не хватало мозгов и души. Реакция последовала в конце, и мы даже могли выиграть", - цитирует Сарри DAZN.