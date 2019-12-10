Дом Милинковича-Савича ограбили во время игры с "Ювентусом". Вынесли часов на 100 тысяч евро

Дом сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича ограбили во время матча чемпионата Италии против "Ювентуса" (3:1).Милинкович-Савич забил в том матче гол, а позднее обнаружил, что из его дома в коммуне Формелло злоумышленники вынесли ценных предметов на 100 тысяч евро и 5 тысяч евро наличными. Как сообщает Sky Sport Italia, грабители украли четверо часов марки Rolex и еще одни часы Hublot.Следователи связывают инцидент с деятельностью одной известной римской преступной группировки, совершившей в последние недели несколько аналогичных преступлений.