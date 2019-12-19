"Работая с "Болоньей", чувствую себя живым". Михайлович рассказал о борьбе с лейкемией

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович, удостоенный награды Gazzetta Sports Awards рассказал о своем самочувствии и о том, как продолжает бороться с лейкемией."Спасибо за эту престижную награду. Я польщен и очень рад. Я вижу солнце, и мы в конце тоннеля.Я не хотел быть героем, просто сталкиваюсь с проблемами. Я не люблю убегать. Продолжил работу в "Болоньей", потому что это заставляет меня чувствовать себя живым. Я не мог дождаться начала тренировки. Это вещи, которые поддерживали меня.Но прежде всего меня поддерживала семья. Жена Арианна, мои дети. Супруга навещала меня каждый день, она спала на стуле в больнице. Я чувствую привязанность фанатов со всего мира, и я благодарен вам, потому что вы дали мне возможность почувствовать себя частью большой семьи", — цитирует Михайловича Football Italia.Впервые о болезни сербский тренер сообщил в июле этого года. 26 ноября 50-летний Михайлович был признан лучшим тренером Сербии.