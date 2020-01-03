"Брешиа" согласовала трансфер полузащитника сборной Финляндии

Полузащитник сборной Финляндии и "Норчепинга" Симон Скрабб продолжит карьеру в Италии. 24-летний финн договорился о переходе в "Брешию", сообщает Sky Sport Italia.Хавбек вечером в пятницу, 3 января, прилетит в Италию и на следующий день пройдет медицинское обследование. Если все пройдет успешно, то "Брешиа" заплатит "Норчепингу" 2,8 миллиона евро (плюс бонусы), а зарплата Скрабба составит 400 тысяч евро в год.