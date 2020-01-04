Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович прокомментировал переход форварда Златана Ибрагимовича в "Милан".
"Это разочаровывает. Думаю, что ему было бы здесь веселее.
Это было бы хорошо для него, для города и клуба, с командой, которая помогает ему забивать. Я не жалуюсь, потому что Ибра сказал, что если бы он выбрал "Болонью", это было бы ради меня. Я понимаю, что на карту поставлены и другие факторы, в том числе семейные обязательства.
Ибра позвонил мне, прежде чем принять решение, поэтому он сдержал свое слово и остается хорошим другом. Это просто означает, что теперь я должен побить его на поле", - цитирует Михайловича Sports.ru со ссылкой на Football Italia.
Михайлович - о Златане в "Милане": в "Болонье" ему было бы веселее. Теперь я должен побить его на поле
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