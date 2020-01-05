"Ювентус" выкупит северокорейского форварда "Кальяри", чтобы продать в Катар

Нападающий туринского "Ювентуса" Кван Сон Хан, права на которого принадлежат "Кальяри", продолжит карьеру в Катаре.Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, следующей командой 21-летнего северокорейского футболиста станет "Аль-Духаиль". При этом для начала "Ювентус" выкупит права на игрока у "Кальяри" и только затем продаст в катарский клуб.Кван Сон Хан перешёл в "Кальяри" в 2015 году, а в сентябре прошлого года присоединился к "Ювентусу" на правах аренды. При этом за основную команду бьянконери форвард не провёл ни одного матча и играл за состав U23.В настоящее время за "Аль-Духаиль" выступают ещё двое бывших футболистов "Ювентуса" – защитник Мехди Бенатиа и нападающий Марио Манджукич.