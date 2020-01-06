Сарри: Де Лигт станет одним из лучших защитников в мире

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после победы над "Кальяри" (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии высказался о защитнике Маттейсе Де Лигте."Убежден, что Де Лигт станет одним из лучших защитников в мире. Первые пять месяцев в Италии были трудными для него. Емупришлось адаптироваться в новой стране и культуре при условии, что ему приходилось проводить много матчей", — цитирует Сарри Football Italia."Ювентус" набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая "Интер", у которого игра в запасе, на три очка. "Кальяри" с 29 очками на счету располагается на шестой строчке.