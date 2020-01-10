Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи сравнил Серию А с АПЛ. До переезда в Турин валлиец выступал за лондонский "Арсенал".
"В Серии А намного больше тактики, чем в АПЛ. Многие команды глубоко защищаются, поэтому приходится использовать несколько способов, чтобы пройти два ряда защитников.
В Премьер-лиге больше пространства и выше интенсивность, поскольку ты вынужден чаще оглядываться. Но я впечатлен Серией А как с технической точки зрения, так и качественной", — цитирует Рэмзи Sky Sport Italia.
В текущем сезоне Рэмзи сыграл за "Ювентус" 14 матчей за во всех турнирах, где забил два мяча.
Sport24
Рэмзи: я впечатлен Серией А. Тут намного больше тактики, чем в АПЛ
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