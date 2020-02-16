Кьеллини сыграл за "Ювентус" впервые с августа прошлого года

Центральный защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини восстановился после травмы и вышел на поле в матче 24-го тура Серии А с "Брешией".

Фото: twitter.com/juventusfc

На 78-й минуте матча Кьеллини вышел на замену вместо Леонардо Бонуччи. В этом сезоне это всего второй матч Кьеллини за "Ювентус".



Напомним, 35-летний защитник с августа не выходил на поле по причине разрыва крестообразной связки правого колена.



"Ювентус" обыграл "Брешию" в матче 24-го тура Серии А со счетом 2:0 и вышел в лидеры турнирной таблицы. "Интер" и "Лацио", ведущие борьбу за скудетто, сыграют между собой сегодня в 22:45 по мск.