На 78-й минуте матча Кьеллини вышел на замену вместо Леонардо Бонуччи. В этом сезоне это всего второй матч Кьеллини за "Ювентус".
Напомним, 35-летний защитник с августа не выходил на поле по причине разрыва крестообразной связки правого колена.
"Ювентус" обыграл "Брешию" в матче 24-го тура Серии А со счетом 2:0 и вышел в лидеры турнирной таблицы. "Интер" и "Лацио", ведущие борьбу за скудетто, сыграют между собой сегодня в 22:45 по мск.
Кьеллини сыграл за "Ювентус" впервые с августа прошлого года
Центральный защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини восстановился после травмы и вышел на поле в матче 24-го тура Серии А с "Брешией".
Фото: twitter.com/juventusfc
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