Представители "Интера" уже начали переговоры с римским клубом по трансферу игрока, сообщает Calciomercato.com.
Трансфер игрока может произойти уже в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает 25-летнего серба в 80 миллионов евро.
Сообщается, что "Интер" может включить в сделку кого-то из своих футболистов.
Ранее полузащитником интересовались английские клубы "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне Серии А Милинкович-Савич принял участие в 25-ти матчах в составе "Лацио", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
"Лацио" лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая идущий вторым "Ювентус" на 2 очка, но у туринцев матч в запасе.
Милинкович-Савич может летом стать игроком "Интера"
Сербский полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Интер".
Фото: Global Look Press
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