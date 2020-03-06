Милинкович-Савич может летом стать игроком "Интера"

Сербский полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Интер".

Фото: Global Look Press

Представители "Интера" уже начали переговоры с римским клубом по трансферу игрока, сообщает Calciomercato.com.



Трансфер игрока может произойти уже в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает 25-летнего серба в 80 миллионов евро.



Сообщается, что "Интер" может включить в сделку кого-то из своих футболистов.



Ранее полузащитником интересовались английские клубы "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



В этом сезоне Серии А Милинкович-Савич принял участие в 25-ти матчах в составе "Лацио", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.



"Лацио" лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая идущий вторым "Ювентус" на 2 очка, но у туринцев матч в запасе.