Роналду не тренируется с "Ювентусом" из-за коронавируса у Ругани

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустил тренировку клуба из-за того, что у защитника команды Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

Фото: Rusfootball.info

Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", португалец по-прежнему находится в Португалии из-за экстренной ситуации в клубе.



Роналду пропустил утреннюю тренировку команды.



Ранее стало известно, что центральный защитник "старой синьоры" Даниэле Ругани заболел коронавирусом.



Напомним, ранее чемпионат Италии был приостановлен из-за вспышки коронавируса в стране.



По состоянию на 11 марта в Италии выявлено 12 462 случая заражения коронавирусом, 827 человек погибло.