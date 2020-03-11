"Интер" уходит на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом

Официальный сайт миланского "Интера" сообщил, что команда уходит на карантин и прекращает выступления во всех турнирах.
Фото: ФК "Интер"
"После объявления "Ювентуса" о том, что у их игрока Даниеле Ругани обнаружили COVID-19, "Интер" приостанавливает все соревновательные действия. В настоящее время клуб предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур", — сообщает пресс-служба "Интера".

"Интер" играл с "Ювентусом" в воскресенье, 8 марта, в матче чемпионата Италии. Матч закончился победой туринцев - 2:0. Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани, у которого вчера был обнаружен коронавирус, провел весь матч на скамейке запасных, но так или иначе контактировал с остальными участниками матча.

Напомним, что матчи чемпионата Италии приостановлены до 3-го апреля из-за эпидемии коронавируса в стране. По данным на 11-е марта в Италии выявлено 12 462 случая заражения коронавирусом, 827 человек погибло.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Интер Ювентус Коронавирус Ругани Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Интер" уходит на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом
Симеоне - о победе над "Ливерпулем": наш результат делает Облак
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Клопп - о матче с "Атлетико": мы пропустили голы, которые нельзя объяснить
Инфицированный коронавирусом защитник "Ювентуса" Ругани рассказал о своём состоянии
Футбольные матчи в Англии могут провести без зрителей из-за коронавируса
Роналду не тренируется с "Ювентусом" из-за коронавируса у Ругани
Игнатьев: не понимаю, почему именно 5000 человек не заболеют. Тогда что, и метро закрывать надо? 2
Неймар наконец здоров – и у "ПСЖ" успех в плей-офф. Париж избежал третьего подряд вылета в 1/8 1
У Лиги чемпионов будет новый победитель. "Ливерпуль" не прошел "Атлетико" 1
"Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Атлетико" в дополнительное время 7
У защитника "Ювентуса" выявили коронавирус 6
"ПСЖ" обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 2
Фанаты "Атлетико" во время матча с "Ливерпулем" вывесили флаг "Эвертона"
Столыпин: два быстрых гола надломили команду, выбили из колеи
Двигатель самолета с болельщиками "МЮ" загорелся по пути на матч с ЛАСКом
Сульшер рассказал о сроках возвращения Погба
Глеб официально завершил карьеру
"Сочи" после игры с "Оренбургом" опубликовал победное видео из раздевалки 4
Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Кельн"
Журналисты отыгрались на Заболотном за выходку в микст зоне (видео)
Кокорин: я на пике форме? Да не, какой пик формы? 1
"ПСЖ" - "Боруссия": Кавани, Неймар и Паредес сыграют с первых минут
"Ливерпуль" и "Атлетико" назвали стартовые составы
Нобоа: почему разгромили "Оренбург"? У нас есть Кокорин 4
Деспотович: как мы можем сдавать матч "Сочи", если нам нужны очки? 2
Кокорин: скоро игра против Мамаева? Мало кто знает, у него повреждение 2
Заика: "Сочи" будет настраиваться на победу в матче с "Краснодаром" 3
Кокорин: "Зенит" не забивает три матча? "Зенит" идет на первом месте
Федотов : чувства к "Оренбургу" не остыли и они меня разрывают 1
Все новости