"Интер" уходит на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом

Официальный сайт миланского "Интера" сообщил, что команда уходит на карантин и прекращает выступления во всех турнирах.

Фото: ФК "Интер"

"После объявления "Ювентуса" о том, что у их игрока Даниеле Ругани обнаружили COVID-19, "Интер" приостанавливает все соревновательные действия. В настоящее время клуб предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур", — сообщает пресс-служба "Интера".



"Интер" играл с "Ювентусом" в воскресенье, 8 марта, в матче чемпионата Италии. Матч закончился победой туринцев - 2:0. Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани, у которого вчера был обнаружен коронавирус, провел весь матч на скамейке запасных, но так или иначе контактировал с остальными участниками матча.



Напомним, что матчи чемпионата Италии приостановлены до 3-го апреля из-за эпидемии коронавируса в стране. По данным на 11-е марта в Италии выявлено 12 462 случая заражения коронавирусом, 827 человек погибло.