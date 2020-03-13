Дзадза собственными силами решил помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Нападающий "Торино" и сборной Италии Симоне Дзадза закупил медицинские принадлежности для родного города Матера.



bleacherreport.com

Футболист призвал людей поменьше появляться вне дома.



"После разговора с моим отцом мы создали счет для сбора средств. У меня есть товарищи по команде, которые помогли, и известные люди из моего региона, которые поддержали. Всего за два дня мы собрали 30 тыс. евро", - приводит слова Дзадзы Marca.



Напомним, коронавирус ранее был выявлен у защитника туринского "Ювентуса" Даниеле Ругани. В Италии приостановили чемпионат до апреля.