"Лацио" готов продать Милинковича-Савича за 120 млн евро

"Лацио" определился с суммой, за которую готов продать полузащитника Сергея Милинкович-Савича.



По данным Tuttomercatoweb, руководство римского клуба намерено выручить с продажи 25-летнего футболиста сборной Сербии 120 миллионов евро. При этом в "Лацио" считают, что в случае чемпионства в нынешнем сезоне цена на игрока вырастет.



Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "ПСЖ" и "МЮ".