"Ювентус" — это огромный клуб, один из крупнейших в Европе. Были другие заинтересованные клубы, но я чувствовал, что именно "Ювентус" хочет меня больше всех, учитывая их историю и игроков, которые есть в команде. Они преуспели в Лиге чемпионов за последние несколько лет.
Я хочу попытаться помочь им выиграть Лигу чемпионов, сыграть свою роль. Они победители. Я хотел поехать куда-нибудь и бороться каждый сезон за два, три или четыре трофея", — цитирует Рэмзи Football Italia.
Аарон Рэмзи перешёл в "Ювентус" летом прошлого года на правах свободного агента. Ранее валлийский полузащитник выступал за "Арсенал".
Действующий контракт Рэмзи с "Ювентусом" рассчитан до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает 29-летнего Рэмзи в 23 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Аарона Рэмзи 4 гола и одна результативная передача в 24-х матчах за "Ювентус" во всем турнире.
В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Ювентус" проиграл первую игру 1/8 финала французскому "Лиону" со счётом 1:0. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Рэмзи: я хочу помочь "Ювентусу" победить в Лиге чемпионов
Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи рассказал, почему перешёл в туринский клуб.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!