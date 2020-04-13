Раньери - о мерах в случае возобновления сезона: стоит разрешить пять замен в матчах

Наставник "Сампдории" Клаудио Раньери заявил об изменениях в регламенте соревнований в случае возобновления Серии А.

Фото: dreamteamfc

На данный момент итальянский чемпионат, как и большая часть других европейских лиг, приостановлен из-за пандемии коронавируса.



В Италии на данный момент зафиксировано более 150-ти тысяч заражений.



- Хватит ли месяца подготовки, чтобы проводить по три матча за неделю? Возможно, стоит разрешить пять замен в матчах.



В обратном случае игроки могут столкнуться с максимальной нагрузкой, особенно те, кто переболел коронавирусом.



Для меня в любом случае этот чемпионат останется фальшивым, потому что регулярность игр была нарушена, - приводит слова тренера Football Italia.