Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о форварде "Брешии" Марио Балотелли.
Сегодня стало известно, что руководство клуба отстранило игрока от тренировок с командой. Скорее всего, форвард покинет "Брешию".
"А что я могу сказать о Марио? Я просто надеюсь, что он вернется к тренировкам", - приводит слова бывшего главного тренера "Зенита" Rai Sport.
Балотелли в нынешнем сезоне забил 5 голов в 19 матчах.
Манчини - о Балотелли: просто надеюсь, что он вернется к тренировкам
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