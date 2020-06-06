"Рома" хочет продлить аренду Смоллинга

"Рома" рассчитывает договориться с "Манчестер Юнайтед" о продлении аренды защитника Криса Смоллинга.



Футболист перешел в римский клуб на правах аренды перед началом сезона. Как сообщает Il Tempo, "Рома" хочет продлить аренду Смоллинга и заплатить "МЮ" 3 миллиона евро.



"Манчестер Юнайтед" планировал продать игрока этим летом за 25 миллионов евро. Не исключено, что руководство "красных дьяволов" пойдет на уступки, так как Смоллинг не входит в планы тренерского штаба.



В нынешнем сезоне Смоллинг забил 2 гола в 21 матче.