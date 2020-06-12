Девушка Роналду: мне было стыдно тренироваться с Криштиану

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес призналась, что ей было неловко тренироваться с португальцем на карантине.

Фото: Gettyimages.ru

- Сначала мне было стыдно тренироваться с Криштиану. Представьте, что вам нужно работать рядом с ним. Я привыкла тренироваться дома, когда он работал с командой. Безусловно, он занимается больше меня, но тут не стоит и сравнивать, так как он профессиональный спортсмен, - цитирует девушку The Sun.



Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Осенью 2017 года она родила португальскому футболисту дочь. У Роналду есть еще трое детей - от суррогатных матерей.



Сегодня состоится полуфинальный матч Кубка Италии "Ювентус" - "Милан". Начало матча в 22.00 по московскому времени.



В нынешнем сезоне Роналду провел 22 матча, забил 21 гол и сделал 3 голевых паса.