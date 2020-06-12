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Девушка Роналду: мне было стыдно тренироваться с Криштиану

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес призналась, что ей было неловко тренироваться с португальцем на карантине.
Фото: Gettyimages.ru
- Сначала мне было стыдно тренироваться с Криштиану. Представьте, что вам нужно работать рядом с ним. Я привыкла тренироваться дома, когда он работал с командой. Безусловно, он занимается больше меня, но тут не стоит и сравнивать, так как он профессиональный спортсмен, - цитирует девушку The Sun.

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Осенью 2017 года она родила португальскому футболисту дочь. У Роналду есть еще трое детей - от суррогатных матерей.

Сегодня состоится полуфинальный матч Кубка Италии "Ювентус" - "Милан". Начало матча в 22.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Роналду провел 22 матча, забил 21 гол и сделал 3 голевых паса.


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Теги: Роналду Ювентус Серия А
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