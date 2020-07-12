- Очень строго судят, особенно в итальянском чемпионате. Игрокам надо отрезать руки? Это не первый пенальти, который мы видели за сезон, было много всего с разными командами. Это безумие, и интерпретация правил здесь не такая, как в других странах. Там такие наказания не предусмотрены, - цитирует Гасперини Football Italia.
В составе гостей по голу забили Дуван Сапата и Руслан Малиновский. У "Ювентуса" дубль оформил Криштиану Роналду, реализовавший два пенальти. Оба одиннадцатиметровых удара было назначено из-за попадания мяча в руку в штрафной гостей.
Туринцы остались на лидирующей строчке таблицы, имея в активе 76 очков. У "Аталанты" 67 баллов и третье место.
Гасперини - о пенальти в матче с "Ювентусом": игрокам надо отрезать руки?
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал судейство в матче с "Ювентусом" в рамках 32-го тура Серии А.
Фото: globallookpress.com
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