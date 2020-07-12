Гасперини - о пенальти в матче с "Ювентусом": игрокам надо отрезать руки?

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал судейство в матче с "Ювентусом" в рамках 32-го тура Серии А.

Фото: globallookpress.com