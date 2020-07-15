Сарри затруднился объяснить невнятную игру "Ювентуса" с "Сассуоло"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал игру своей команды в матче 33-го тура Серии А с "Сассуоло".



Фото: Football Italia

По ходу встречи "Ювентус" вёл со счётом 2:0, но затем пропустил три мяча. В середине второго тайма туринцы отыгрались, но добиться победы так и не смогли, матч закончился со счётом 3:3. "Юве" не побеждает в Серии А уже в третьем матче подряд.



"От своей команды тренер ожидает стабильности. Но нам не хватило этого ни физически, ни психологически. Сложно объяснить моменты пассивности команды.



Я верю, что в случае решения проблем нестабильности, мы будем на правильном пути. Любой соперник будет опасен, если дать ему разыгрывать комбинации у своей штрафной", - цитирует Сарри Football Italia.