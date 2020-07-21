"Алатанта" победила "Болонью" и вышла на второе место в Серии А

Чемпионат Италии
35 тур
"Аталанта" - "Болонья" - 1:0
Гол: Муриэль, 62
35 тур
"Аталанта" - "Болонья" - 1:0
Гол: Муриэль, 62
Аталанта: Голлини, Гьимшити (Кальдара, 86), Паломино (Шутало, 80), Толой, Гозенс, Кастань, Фройлер, Рон, Гомес (Колли, 66), Пашалич (Муриэль, 46), Сапата (Малиновский, 66)
Болонья: Скорупски, Ларанжера, Томиясу, Медель, Денсвил, Сванберг (Домингес, 64), Сориано, Крейчи (Сантандер, 78), Бэрроу (Орсолини, 64), Ольсен (Сансоне, 64), Паласио
Предупреждения: Томиясу, 30, Фройлер, 69, Ларанжера, 75, Гозенс, 83, Колли, 90+2, Рон, 90+4
Теперь у поднявшейся на второе место "Аталанты" 74 очка, однако у "Интера", имеющего на два балла меньше, имеется игра в запасе. "Болонья" идет 10-й с 43 очками.