"Алатанта" победила "Болонью" и вышла на второе место в Серии А

Самая забивная команда чемпионата Италии "Аталанта" ограничилась одним забитым мячом в матче 35-го тура Серии А против "Болоньи".

Чемпионат Италии



35 тур



"Аталанта" - "Болонья" - 1:0



Гол: Муриэль, 62

Единственный гол на 63-й минуте провел Луис Муриэль. Еще в первом тайме рефери удалил со скамейки главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.: Голлини, Гьимшити (Кальдара, 86), Паломино (Шутало, 80), Толой, Гозенс, Кастань, Фройлер, Рон, Гомес (Колли, 66), Пашалич (Муриэль, 46), Сапата (Малиновский, 66): Скорупски, Ларанжера, Томиясу, Медель, Денсвил, Сванберг (Домингес, 64), Сориано, Крейчи (Сантандер, 78), Бэрроу (Орсолини, 64), Ольсен (Сансоне, 64), Паласио: Томиясу, 30, Фройлер, 69, Ларанжера, 75, Гозенс, 83, Колли, 90+2, Рон, 90+4Теперь у поднявшейся на второе место "Аталанты" 74 очка, однако у "Интера", имеющего на два балла меньше, имеется игра в запасе. "Болонья" идет 10-й с 43 очками.