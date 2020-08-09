СМИ рассказали о реакции Роналду на назначение Пирло в "Ювентус"

Стала известна реакция нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду о назначении Андреа Пирло на должность главного тренера туринского клуба.
Global Look Press
Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что Роналду с воодушевлением воспринял эту новость. Футболист был одним из тех игроков "Ювентуса", кто наиболее восторженно отреагировал на приход Пирло.

Напомним, "Ювентус" несколько дней назад вылетел из Лиги чемпионов, после чего Маурицио Сарри был уволен с поста главного тренера "Ювентуса". Контракт с Пирло подписан на два сезона.

Ранее была информация, что Роналду может уйти из "Ювентус" в "ПСЖ".

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Теги: Роналду Пирло Ювентус Серия А
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