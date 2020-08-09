Как пишет AS, нынешний главный тренер римского клуба Пауло Фонсека из-за разногласий в команде может покинуть должность.
"Рома" в прошлом сезоне заняла 5-е место в Серии А и дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где проиграла "Севильи".
Последним клубом Почеттино был "Тоттенхэм", который он покинул в ноябре 2019 года.
Почеттино может возглавить "Рому"
Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить "Рому".
Фото: © REUTERS
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