Так, тренер заверил португальского бомбардира, что его статус в команде не изменится. При этом сам Роналду переживал, что после вылета из Лиги чемпионов и смены тренера туринцы могут пересмотреть отношения с игроком.
По данным La Gazzetta dello Sport, Пирло заверил Роналду, что клуб не будет его продавать. Так, туринцы отклонят любое предложение.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах и забил 37 мячей. Контракт Криштиану с "Ювентусом" истекает летом 2022 года.
Источник: Пирло заверил Роналду, что тот будет важным игроком "Ювентуса"
Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло пообщался с форвардом команды Криштиану Роналду, утверждают итальянские СМИ.
Фото: УЕФА
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