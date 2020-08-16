Источник: Пирло заверил Роналду, что тот будет важным игроком "Ювентуса"



Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло пообщался с форвардом команды Криштиану Роналду , утверждают итальянские СМИ.

Фото: УЕФА

Так, тренер заверил португальского бомбардира, что его статус в команде не изменится. При этом сам Роналду переживал, что после вылета из Лиги чемпионов и смены тренера туринцы могут пересмотреть отношения с игроком.



По данным La Gazzetta dello Sport, Пирло заверил Роналду, что клуб не будет его продавать. Так, туринцы отклонят любое предложение.



В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах и забил 37 мячей. Контракт Криштиану с "Ювентусом" истекает летом 2022 года.