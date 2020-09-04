Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду ярко прошла по красной дорожке Венецианского кинофестиваля, который открылся 2 сентября.
Невеста Криштиану Роналду ярко прошла по красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Джорджина Родригес посетила 77-й Венецианский кинофестиваль.
Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду ярко прошла по красной дорожке Венецианского кинофестиваля, который открылся 2 сентября.
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