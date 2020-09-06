Коларов в ближайшее время подпишет контракт с "Интером"

Защитник "Ромы" Александр Коларов близок к продолжению карьеры в "Интере".

Фото: ФК "Рома"

По информации источника, 34-летний футболист сегодня прилетит из Сербии в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта. По условиям соглашения серб будет получать 3,5 млн евро в год. Контракт будет подписан по схеме "1+1". В переходе игрока заинтересован лично главный тренер "Интера" Антонио Конте.



В минувшем сезоне Серии А в составе "Ромы" Коларов провел 32 матча, в которых забил 7 голов (2 с пенальти) и сделал 4 результативные передачи.



Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио