"Пескара" арендовала 33-летнего Боккетти до июня 2021 года, сообщает пресс-служба "Вероны".
Напомним, что 33-летний Боккетти перешел в "Спартак" из "Рубина" зимой 2013 года. Всего за красно-белых итальянец провел 115 матчей и забил 5 мячей.
Летом 2019 года покинул "Спартак" и перешел в "Верону".
"Пескара" арендовала бывшего игрока "Спартака" Боккетти
Защитник "Вероны" Сальваторе Боккетти сменил клуб.
Фото: "Бизнес Online"
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