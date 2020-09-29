Главный тренер "Аталанты" рассказал, когда восстановится Алексей Миранчук

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о сроках восстановления полузащитника Алексея Миранчука.

Фото: ФК "Аталанта"

"Миранчук восстановится после перерыва, связанного на матчи национальных команд. Думаю, тогда и стоит ждать его дебюта", - сказал Гасперини.



Напомним, что Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" минувшим летом, однако из-за травмы пока не дебютировал в новом клубе.



Источник: сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио