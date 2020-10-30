Как сообщает источник, в клубе ждут результаты второго тестирования специалиста. Вся команда пройдёт дополнительные тесты на коронавирус, если всё будет нормально, то клуб в штатном режиме проведет матч против "Кротоне".
Напомним, за клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Источник: "СЭ".
Тренер "Аталанты" сдал положительный тест на COVID-19
Один из тренеров "Аталанты" получил положительный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Аталанта"
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