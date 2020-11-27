"Шомуродова не ждет ничего хорошего. В "Дженоа" игрок получает три хороших паса за 90 минут. Это явно не его. Это большая ошибка "Дженоа" и хорошая сделка "Ростова".
Шомуродову нужен такой клуб, который много атакует. В котором есть свой Роман Еременко. При всей моей личной симпатии к Шомуродову, я боюсь, что это - провальный трансфер. Скоро его за полцены можно будет вернуть в Россию", - заявил Трабукки.
Узбекский форвард Эльдор Шомуродов перешел в состав итальянского "Дженоа" из "Ростова" в октябре этого года. За "грифонов" он провел четыре матча и отдал одну результативную передачу.
За "Ростов" в этом сезоне Шомуродов сыграл в восьми матчах РПЛ и одном матче квалификации Лиги европы, забив один гол. Всего за российскую команду он провел 91 матч и забил 12 голов.
Источник: РБ-Спорт
"Это большая ошибка "Дженоа" и хорошая сделка "Ростова". Трабукки - о трансфере Шомуродова
Футбольный агент Марко Трабукки высказался по трансферу Эльдора Шомуродова из "Ростова" в "Дженоа".
Фото: ФК "Ростов"
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