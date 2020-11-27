"Это большая ошибка "Дженоа" и хорошая сделка "Ростова". Трабукки - о трансфере Шомуродова

Футбольный агент Марко Трабукки высказался по трансферу Эльдора Шомуродова из "Ростова" в "Дженоа".

Фото: ФК "Ростов"