Лидер "Аталанты" близок к уходу из клуба после драки с главным тренером

Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес покинет клуб в ближайшее трансферно окно.

Фото: ФК "Аталанта"

Капитан команды подрался с главны тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини в перерыве матча Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном". Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере, Гомес покинет "Аталанту" в январе 2021 года, после чего расскажет всем об инциденте с Гасперини.



За "Аталанту" выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.