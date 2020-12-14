Капитан команды подрался с главны тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини в перерыве матча Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном". Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере, Гомес покинет "Аталанту" в январе 2021 года, после чего расскажет всем об инциденте с Гасперини.
За "Аталанту" выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Лидер "Аталанты" близок к уходу из клуба после драки с главным тренером
Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес покинет клуб в ближайшее трансферно окно.
Фото: ФК "Аталанта"
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