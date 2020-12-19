В составе туринцев отличились Деян Кулусевски, Альваро Мората, а также Криштиану Роналду, оформивший дубль. Таким образом, на счету португальского нападающего стало 12 забитых мячей в нынешнем сезоне Серии А, что позволило ему возглавить гонку бомбардиров чемпионата.
Его ближайшими преследователями являются Златан Ибрагимович из "Милана" и Ромелу Лукаку из "Интера" (по 10 голов).
Криштиану Роналду оформил дубль в ворота "Пармы" и возглавил гонку бомбардиров Серии А
"Ювентус" разгромил "Парму" в матче 13-го тура чемпионата Италии (4:0).
Фото: ФК "Ювентус"
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