Боатенг: белые футболисты никогда не хотели поддержать меня в борьбе с расизмом

Полузащитник итальянского клуба "Монца" Кевин-Принц Боатенг высказал мнение о проблеме расизма в футболе.

Фото: "Getty Images"

"Ни один белый футболист никогда не говорил мне, что хочет поддержать меня в борьбе с расизмом. Некоторые просто боятся, другие ничего не делают, потому что не хотят участвовать в том, что их напрямую не касается. Если бы белые начали говорить об этой проблеме, нас бы слушали больше", - сказал Боатенг.



Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и турецким "Истанбулом" произошел расистский скандал. Игра была прервана на 14-й минуте. Резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску сказал расистское оскорбление в адрес тренера "Истанбула" Пьера Вебо. Турецкие футболисты ушли с поля, а сам игра была доиграна на следующий день при судействе других арбитров.



Матч закончился победой ПСЖ со счетом 5:1.



Кевин-Принц Боатенг сейчас выступает в команде "Монца". До нее он играл в "Милане", "Шальке" и "Сассуоло".



Источник: Corriere della Sera