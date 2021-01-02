Напомним, что Малафеев поставил голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона выше экс-вратаря сборной СССР Льва Яшина.
"Я поставил Буффона на первое место, наверное, только из-за одного такого жизненного момента: я с ним больше знаком. Каждый из них привнес свои шедевральные моменты с точки зрения вратарского искусства. Все-таки Буффон еще играет и уже долго находится на очень высоком уровне. Если сравнивать с Яшиным, то Лев Иванович тоже до 41-42 играл", - приводит слова Малафеева Sport24.
Отметим, что Яшин является единственным вратарем, который удостоился награды лучшему футболисту года - "Золотой мяч".
42-летний Буффон в нынешнем сезоне итальянской Серии А провел 4 матча в составе "Ювентуса", в двух их которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Малафеев объяснил, почему поставил Буффона выше Яшина в опросе La Gazzetta dello Sport на звание лучшего вратаря в истории
Бывший голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев принял участие в опросе итальянского издания La Gazzetta dello Sport на звание лучшего вратаря в истории футбола.
Фото: ФК "Зенит"
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