- Почему я решил взять в "Дженоа" 61 номер? Я не знал, какой выбрать, так как мой постоянный номер 14 был занят. И один мой друг посоветовал - если возьмешь номер нашего региона, болельщикам "Ростова" будет очень приятно, отблагодаришь их. И я решил сделать им приятное, - рассказал Шомуродов в интервью официальному ютуб-каналу "Дженоа", которое взял 13-летний российский блогер Максим Истонин.
Нападающий "Дженоа" и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов выступал за "Ростов" с июля 2017 по октябрь 2020 года. 25-летний форвард провел за желто-синих 91 матч, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. 61 - официальный номер региона Ростовской области, в которой базируется ФК "Ростов".
Шомуродов рассказал, как выбрал себе игровой номер в "Дженоа"
Нападающий "Дженоа" Эльдор Шомуродов рассказал о том, как выбрал для себя в новом клубе игровой номер 61.
Фото: ФК "Ростов"
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