СМИ: Кокорин прибыл в Италию по туристической визе и не сможет сыграть в ближайшем матче

Экс-нападающий "Спартака", "Зенита" и "Динамо" Александр Кокорин не сможет сыграть 29 января за "Фиорентину" по бюрократическим причинам.
Фото: ФК "Спартак"
Нападающий Александр Кокорин прилетел в Италию для подписания контракта с "Фиорентиной" по временной визе и не сыграет в ближайшем матче против "Торино", сообщают российские СМИ.

По данным источника, 29-летний Александр Кокорин перед вылетом в Италию успел оформить только визу типа C ("туристическую"), в то время как для выступления за итальянский клуб нужна виза типа D ("рабочая"). В связи с этим он, вероятнее всего, не сможет принять участие в ближайшем матче своего нового клуба - 29 января в рамках 20 тура Серии A "Фиорентина" сыграет на выезде с "Торино".

Тем не менее, возвращаться в Москву для устранения бюрократических препон Кокорину не придется - оформление рабочей визы для футболиста взял на себя клуб.

По информации СМИ, вечером 26 января российский нападающий Александр Кокорин после успешного прохождения медосмотра подписал контракт с итальянской "Фиорентиной". Официально клуб о подписании 29-летнего форварда еще не объявлял. В среду 27 января должно состояться первое тренировочное занятие Кокорина в составе новой команды.

Источник: "РБ Спорт"

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Теги: Серия А Фиорентина Кокорин
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