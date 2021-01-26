29-летний форвард Александр Кокорин подписал контракт с "Фиорентиной", сообщают российские СМИ. Официального подтверждения этого факта от итальянского клуба на данный момент не было.
По информации источника, у "фиалок" не появилось вопросов к Кокорину по результатам медицинского осмотра и вечером 26 января с игроком был подписан контракт сроком действия до лета 2024 года.
Московский "Спартак" получит за переход нападающего трансферную компенсацию в размере около 5 миллионов евро. В 10 матчах текущего сезона за красно-белых Кокорин дважды отличился с 11-метровой отметки и отдал две результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Фиорентина" подписала контракт с Кокориным вечером 26 января
Экс-нападающий "Спартака" Александр Кокорин заключил соглашение на 3,5 года с итальянской "Фиорентиной".
Фото: ФК "Фиорентина"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!