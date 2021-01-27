— Кокорин уже все — это отработанный материал. Мне незачем интересоваться судьбой Кокорина, мне он абсолютно не интересен. Я даже не знаю, как охарактеризовать его переход и этап карьеры в "Спартаке". Он у меня никак не отложится в голове. Смотреть и переживать за Кокорина в "Фиорентине" я абсолютно не буду, — цитирует Кафельникова Sport24.
Ранее Кафельников заявил, что рад за Кокорина как бывший спортсмен.
29-летний Кокорин сегодня официально стал футболистом "Фиорентины". Итальянский клуб заплатил за форварда 4,5 млн евро "Спартаку", а самим российским игроком подписал контракт до лета 2024 года.
Также Кокорин успел провести индивидуальную тренировку и понаблюдать за занятием своих одноклубников.
Кафельников назвал Кокорина "отработанным материалом", который ему не интересен
Бывший теннисист Евгений Кафельников высказался об Александре Кокорине.
Фото: ФК "Фиорентина"
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