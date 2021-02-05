Евсеев прокомментировал проблемы Миранчука в "Аталанте"

Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о проблемах полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: "Аталанта"
Евсеев заявил, что наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини является сторонником ротации атакующих игроков.

"Джан Пьеро Гасперини — сторонник ротации на этой позиции, у него три атакующих футболиста в схеме и большой выбор", - отметил Евсеев.

Он добавил, что Алексей уже успел проявить себя. Вместе с тем ему нужна стабильность, отметил бывший наставник "Уфы". Также он заявил, что Миранчуку мешают успешно выступать за "Аталанту" проблемы со здоровьем.

"Лёша показал себя, он забивает. Но этого недостаточно. Нужна стабильность. Игры сейчас идут плотно, шансы тренер будет давать. Так что всё в его руках. Но что пока против него: Миранчук уезжал, имея проблемы со здоровьем, а в Бергамо ещё и переболел ковидом. Все в клубе понимают, что адаптация будет непростой, все ждут. Непросто проявить себя, когда нечасто играешь. Но надо", - отметил Евсеев.

В нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук провел 11 матчей и забил один гол. "Аталанта" пребывает на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков.

Источник: Чемпионат

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Теги: Евсеев Миранчук Ал Аталанта Серия А
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